Kadınlar 2019'da tapuda rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelindeki konut satışları geçtiğimiz yılın biraz altında bir performans göstererek, 1 milyon 348 bin 729 adede gerilerken, kadınların konut satışındaki payı ise yükselmeye devam etti. Dünyaca ünlü gayrimenkul danışmanlığı şirketi Coldwell Banker tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Konutta Kadının Gücü Araştırmasının sonuçlarına göre, 2019 yılında Türkiye'de yapılan konut satışlarının yüzde 31,16'sı kadınlar tarafından gerçekleştirildi.

3 YILDIR DÜZENLİ OLARAK ARTIYOR

TÜİK'in konut satışındaki cinsiyet bazlı istatistikleri 2014 yılından bu yana yayınlandığını ifade eden Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, "Buna göre kadınların Türkiye'deki konut satışındaki payı 2019 yılında tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu oran 2017 yılından bu yana sürekli olarak artış gösterse de bu oranın hâlâ dünyanın gelişmiş ülkelerine göre oldukça düşük olduğunu ifade edebiliriz" dedi.

İLK KEZ BİR İL YÜZDE 40 BARAJINI AŞTI

2019 istatistiklerine göre, kadınların Türkiye'de en fazla konut satın aldığı ilin üst üste altıncı kez Balıkesir olduğunu dile getiren Gökhan Taş, "Balıkesir'de geçtiğimiz yıl el değiştiren yaklaşık 29 bin konutun 11 bin 725'i kadınlar tarafından satın alınırken, kadınların toplam satıştaki payı yüzde 40,34 oldu. Böylece Türkiye'de ilk kez bir şehirde söz konusu oran yüzde 40'ı geride bıraktı. Balıkesir'in ardından Türkiye'de ikinci sırada yer alan ilimiz Çanakkale olurken, onu Burdur takip etti. İlk 10'da yer alan diğer iller ise şöyle sıralandı: Edirne, Muğla, Tunceli, Giresun, Kilis, Niğde ve Denizli."

DOĞU İLLERİ LİSTENİN SON SIRALARINDA

İlk 10'a Doğu ve Güneydoğu'dan giren tek ilin Tunceli olduğunu; Karadeniz Bölgesi'ni de tek başına Giresun'un temsil ettiğini sözlerine ekleyen Gökhan Taş şöyle devam etti: "Listenin son sıralarına baktığımızda ise Doğu illerinin ağırlığını görüyoruz. 2019 verilerine göre, kadınların yüzdesel olarak en az konut satın aldığı il yüzde 17,35 ile Ağrı olurken, onu yüzde 18,34 ile Bitlis ve yüzde 19,91 ile Muş takip etti. Siirt, Şırnak, Kars, Bingöl, Bayburt, Van ve Erzurum, kadınlara konut satış oranının düşük olduğu diğer iller arasında yer alıyor."