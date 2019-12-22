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Kadınlar 3.Lig 6.Grup

Kadınlar 3.Lig 6.Grupta ligin 6.haftası Kayseri derbisine sahne oldu.

22.12.2019 08:59 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:04 Kadınlar 3.Lig 6.Grup
Kadınlar 3.Lig 6.Grupta ligin 6.haftası derbisine sahne oldu. Kılıçaslan Yıldızspor ile Anadolu Yıldızları karşılaşmasında tam 10 gol atıldı. Karşılaşmayı lider Kılıçaslan Yıldızspor 6-4 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 1

Hakemler: Esat Sabuncu xx, Yaşar Beşağıl xx, Bekir Kahraman xx

Kılıçaslan Yıldızspor: Melike Tokgöz x, Yasemin Karakaya xx, Dilan Özbey xx, Şerife Nur Birol xx, Fatma Nur Şenses xx, Aybüke Aykul xx, Esra Koç xx, Beyza Kuşsan xx, Sıla Yaşar xx, Ceyda Kevser Demir xx, Ayşegül Doğan xx

Anadolu Yıldızlarıspor: Yağmur Taş x, Melisa Gül Yılmazer x, Büşra Tekik x, Fatma Güler x, Damla Altuntaş x, Sıla Yerlikaya x, Seda Özdemir x, Gizem xx, Esra Nur Kılıçkaya x, İkbal xx, Büşra Bozdemir x

Goller: Beyza Kuşsan Dk.5 (pen), 49, Aybüke Aykul Dk.25, Esra Koç Dk.43-88, Ceyda Kevser Demir Dk.58 (Kılıçaslan Yıldızspor), Gizem Çetinkaya Dk.3-47-78, İkbal Bozdoğan Dk.85 (Anadolu Yıldızlarıspor) - KAYSERİ

Kevser Demir, Çetinkaya, Bozdoğan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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