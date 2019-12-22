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Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Türkiye Kadınlar 3. Lig 9. Grupta mücadele eden Van Yolspor, evinde konuk ettiği 76 Iğdır Spor'u 13-0'lık skorla mağlup etti.

22.12.2019 19:59 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:03 Kadınlar 3. Lig 9. Grup
Kadınlar 3. Lig 9. Grupta mücadele eden Yolspor, evinde konuk ettiği 76 'u 13-0'lık skorla mağlup etti.

Bostaniçi Sentetik Saha Sahada saat 12: 00'da başlayan müsbakanın orta hakemliğini Saime Akar, yardımcılıklarını Ayhan Demirhan ve Zuhal Çınar yaparken, maçın gözlemciliğini ise Ercan Ulutaş yaptı.

Müsabaka boyunca oyun hakimiyetini elinde tutan Van Yolspor karşılaşmanın ilk yarısını 7-0 önde kapattı. Müsabakanın ikinci yarısında da oyun hakimiyetini elinden bırakmayan Van Yolspor maçın ikinci devresinde bulduğu 6 gol ile müsabakayı 13-0 kazanarak rakibini eli boş gönderdi. Van Yolspor bir maç fazlasıyla 9 puanla haftayı 5. sırada tamamladı.

Karşılaşma sonrası bir konuşma yapan Van Yol Spor Kadın Antrenörü Arzu Toptaş, "Bugün rakibimize karşı müsabakanın başından sonuna kadar üstün oynayan kızlarımızı cani gönülden tebrikederim. Bundan sonraki maçlarımızda da aynı ciddiyetle sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız, bugün bizi yalnız bırakmayan kulüp yöneticilerimize de çok teşekkür ederim " dedi. - VAN

Türkiye, Iğdır, Van, Spor

Kaynak: İHA

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