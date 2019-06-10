Kadınlar 3.Lig Yükselme Maçları

Kadınlar 3.Lig Yükselme Müsabakaları devam ediyor. Kayseri Gençlerbirliği
sahasında oynadığı maçta 1955 Batman Belediyespor
'u 1-0'lık sonuçla mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya
xx, Ahmet İnci
xx, Gökhan Erzin
xx
Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xxx, Elmas Karakaya
xxx, Ayşenur Deveci xxx, Merve Özdin xxx, Mine Okaytu xxx (Nazar Tanrusever dk. 90 ?), Elvin Kılınç xxx (Sevde Nur
dk. 90x), Dilan Aslan xxx, Bahar Özen xxx, Aleyna Gültekin xxx, Melda Çetin xxx, Şeyma Yücel xxx (Emine Aysel dk. 81 x)
1955 Batman Belediyespor: Şeymanur Hapaç xx, Narin Keve xx, Melek Karabulut xx (Berivan Tek dk. 90 ?), Suzan Sayaca xx, İclal Çiftçi xx, Rahime Atabay xx, Zehra Acar
xx, Hamide Şeylan xx, Sevgi Tüzün xx, İpek Akın xx (Efsun Oğuz dk. 80 x), Pınar
Demircan xx
Gol: Aleyna Gültekin (dk. 67) (Kayseri Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Elvin Kılınç (Kayseri Gençlerbirliği) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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