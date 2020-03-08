Kadınlar 8 Mart'ta kendi parfüm ve kremlerini ürettiler
Kocaeli'de kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kendi parfüm ve kremlerini yaptılar.
08.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:41
Kocaeli 'de kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kendi parfüm ve kremlerini yaptılar.
Kocaeli'de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya gelerek kendi parfüm ve kremlerini yaptı. Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Bilim Merkezi eğitmenleri katılımcılara parfüm ve kremler hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Daha sonra kadınlar verilen bilgileri pratiğe dökerek esanslar ve bitkilerden kendi parfüm ve kremlerini üretti. Kadınlar daha sonra ürettikleri parfüm ve kremleri kullandı. Yapılan etkinlikte çok eğlendiklerini söyleyen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kendi kozmetik ürünlerini üretmenin kendilerine mutluluk verdiğini söylediler. - KOCAELİ
Kocaeli'de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya gelerek kendi parfüm ve kremlerini yaptı. Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Bilim Merkezi eğitmenleri katılımcılara parfüm ve kremler hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Daha sonra kadınlar verilen bilgileri pratiğe dökerek esanslar ve bitkilerden kendi parfüm ve kremlerini üretti. Kadınlar daha sonra ürettikleri parfüm ve kremleri kullandı. Yapılan etkinlikte çok eğlendiklerini söyleyen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kendi kozmetik ürünlerini üretmenin kendilerine mutluluk verdiğini söylediler. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kadınlar 8 Mart'ta kendi parfüm ve kremlerini ürettiler
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Kocaeli, Güncel
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