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Kadınlar araba bakım kursu'nu başarıyla tamamladı

Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi tarafından düzenlenen Kadınlara Araba Bakım Kursu'na katılan kadınlar eğitim sertifikalarını aldılar.

18.10.2019 15:22Kadınlar araba bakım kursu'nu başarıyla tamamladı

Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi tarafından toplumsal cinsiyette eşitlik sağlamak amacıyla dört hafta süren "Kadınlara Araba Bakım Kursu" sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından yaklaşık 20 kadına, motor bakımı, lastik, silecek, yağ ve far bakımı eğitimleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım Merkezi'nde gerçekleşen son eğitim gününün ardından kursiyerler katılım belgelerini aldılar. Büyükşehir Belediyesi'ne bu tür kurslar düzenledikleri için teşekkür eden kadınlar, aldıkları eğitim sayesinde araçlarının bakımlarını kendileri yapacaklarını belirttiler.


Araba, Güncel

Kaynak: Bültenler

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