Kadınlar Bağımlılıkla İlgili Bilgilendiriliyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:14



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:14

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Adıyaman Şubesinin ortaklaşa yürüttüğü Sosyal İnovasyon Projesi kapsamında kadın veliler bilgilendiriliyor.GAP Bölge Kalkınma İdaresinin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Destek Programı kapsamında finanse edilen proje kapsamında Adıyaman'da kırsal kesimde yaşayan kadınların güncel hayattan ve günlük değişimlerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.Kadın velilere yönelik verilen eğitimlere diğer kamu kurum ve kuruluşlarda destek veriyor. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi tarafından proje destekleniyor.Kurumlar hem kendi faaliyetlerini hem de kadınlarla ilgili bilgilendirmeler yaparken, proje kapsamında Yeşilay Adıyaman Şube Koordinatörü Gizem Canlı Yeşilay ve bağımlılık ile ilgili eğitim veriyor.Bir yıl önce başlayan proje kapsamında bu güne kadar yaklaşık 6 bin kişiye eğitim verilirken, bu sayının 10 bini bulacağı öğrenildi.Gizem Canlı, eğitimlerde Yeşilay olarak madde bağımlılığı konusunda kadın velileri çocuklar konusunda uyardıklarını ve böyle bir durum ile karşı karşıya kalmaları halinde Yeşilay Danışma Hattına (Yedam) 444 7975'a yönlendirdiklerini söyledi. - ADIYAMAN