Kadınlar Bando Eşliğinde Yürüdü

Kaynak: AA

Sivas'ta çeşitli kadın derneklerin oluşturduğu bando takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri sundu.Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi önünde toplanan kadın bando takımı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü. Bando takımına, ellerinde çeşitli dövizler ve kadına şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyan aralarında erkek öğrencilerin de bulunduğu grup eşlik etti. Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan grup, daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.12 kadın derneğinden oluşan Sivas Kadın Platformu üyeleri adına açıklama yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, yasalarda olan hakları kadınların kullanamadığını savundu.Kadın hakları için mücadele içerisinde olduklarını belirten Yanalak, "Bir ülkenin gelişip çağdaşlaşması için kadın ve erkek eşitliği sağlanmalıdır. Kadınlar ülkenin yönetimindeki karar mekanizmalarında erkekler ile eşit sayıda temsil edilmelidir." dedi.Türkiye'de kadın belediye başkanı oranının yüzde 2,9 olduğunu aktaran Yanalak, "Kadınlar olarak haklarımızı istiyoruz. Ülkemizde 81 ilimizin en az 40 tanesinde kadın vali olmalıdır. İlçelerimizdeki kaymakamların yüzde 50'si kadın olmalıdır. Erkek egemenliğiyle yönetilen kadınların yok sayıldığı bir yönetim sistemi değil, eşit sayıda temsil hakkı istiyoruz. Ancak o zaman kadına yönelik şiddet son bulacaktır." diye konuştu.Konuşmaların ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri kadına şiddeti anlatan tiyatro gösterisi sundu.