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Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi

Kadınlar Bölge Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne 45-66 mağlup oldu.

09.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:22Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi
Kadınlar Bölge Ligi'nde mücadele eden Onyedi Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne 45-66 mağlup oldu.

Kara Ali Acar Salonu'ndaki mücadeledenin ilk periyodunu 13-21, devreyi ise 24-35 geride tamamlayan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 3. periyodu da 36-51 geride bitirdi ve salondan 45-66 mağlup olarak ayrıldı.

Bandırma takımında Şükran Çapalı 12, Ceyda Dönmez, Lara Karaman, Şeyma Kum ve Büşra Çevik 7'şer sayı ile oynarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi takımında Melike Yalçınkaya 120, Berrak Çayır ve Büşre Kırsakal 10'ar ve Gülşah Uslu 8 sayı ile galibiyette önemli rol oynadılar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Bandırma, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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