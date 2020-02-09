Kadınlar Basketbol
Bölgesel Ligi'nde Bandırma
Onyedi Eylül
Üniversitesi Gençlik ve Spor
Kulübü sahasında Bolu
Artı Akademi takımına 70-49 yenildi.
Bandırma Basketbol Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 24-07 önde geçen Bolu Artı Akademi, ilk yarının sonunda 42-21 üstünlük kurdu.
İkinci yarıda da skor üstünlüğünü elinde tutan Bolu ekibi son periyoda 57-44 önde girdiği maçtan 70-49 galip ayrıldı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Sudenur Tok 22 sayı ile oynadı. Bolu Artı Akademi'de ise Duygu Kahraman 17, Elifnur Ayhan 14 sayı ile mücadeleyi tamamladı.