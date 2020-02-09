Haberler » Spor » Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi - Spor

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Bolu Artı Akademi takımına 70-49 yenildi.

09.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:50Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi
Kadınlar Bölgesel Ligi'nde Onyedi Üniversitesi Gençlik ve Kulübü sahasında Artı Akademi takımına 70-49 yenildi.
Bandırma Basketbol Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 24-07 önde geçen Bolu Artı Akademi, ilk yarının sonunda 42-21 üstünlük kurdu.
İkinci yarıda da skor üstünlüğünü elinde tutan Bolu ekibi son periyoda 57-44 önde girdiği maçtan 70-49 galip ayrıldı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Sudenur Tok 22 sayı ile oynadı. Bolu Artı Akademi'de ise Duygu Kahraman 17, Elifnur Ayhan 14 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

basketbol, Bandırma, Eylül, Bolu, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 17:36:50