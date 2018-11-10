Salon: Metro Enerji
Hakemler: Erhan Gürsel, Murat Amaç, Hande Öztürk Fenerbahçe
: Birsel Vardarlı
Demirmen 9, Tuğçe Canıtez
5, Hartley 10, Vaughin 12, Verameyenka 17, Özge Yavaş 8, Esra Ural Topuz 2, Plum 13, Merve Arı
2, Tilbe Şenyürek 3 İstanbul Üniversitesi
: Eylül
Minez, Hande Güven 2, Kardelen Gezgin, Feride Şevval Akalan
7, İlayda Güner 12, Fall 6, Watkins 3, Yasemin Güneş 14, Meltem Topaloğlu, Gülse Uğur 2
1. Periyot: 27-11
Devre: 47-18
3. Periyot: 61-29
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi'ni 35 sayı farkla 81-46 yendi.
Fenerbahçe ligde dördüncü galibiyetini elde ederken, İstanbul Üniversitesi ise üst üste beşinci kez mağlup oldu.
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:52