Salon: Kadir Has
Hakemler: Tahsin Kuzu
, Umut Özgün Ergün, Ahmet Murat
Arıkanlı Bellona Kayseri
Basketbol: Meryem Gültekin
, Armstrong 9, Ezgi Manlacı, Anderson 29, Ivankovic 15, Miljkovic 9, Gizem Sezer
2, Gamze Takmaz
12, Tuğba Oral 19 Gündoğdu Adana
Basketbol: Boyd 22, Manolya Kurtulmuş 6, Malashenko 7, Ervin 11, Marginean 24, Bouthors 13, Sevgi Tonguç, Fatma Nur
Karakaş 4,
1. Periyot: 27-17
Devre: 45-39
3. Periyot: 67-61
Normal süre: 81-81
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, konuk ettiği Gündoğdu Adana Basketbol'u uzatmalarda 95-87 yendi
Adana,Kayseri,Bellona,basketbol
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:00