Salon: Kocaeli
Atatürk
Hakemler: Mustafa Akıllıoğlu, Ahmet Kemal
Digilli, Sedef Yarıcı İzmit
Belediyespor: Melike Bakırcıoğlu
4, Emel Sığırcı, Bas 5, Mosby 19, Ceyda Sinan 3, Gizem Yavuz 22, White 14, Ferda Yıldız Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Gajic 2, Snytsina 12, Ben Abdelkader 28, Hülya Çoklar 2, Merve Aydın
3, Gizem Başaran 7, Cansu Köksal
12, İlsu Darıcıoğlu, Johnson 10
1. Periyot: 12-17
Devre: 36-34
3. Periyot: 49-49
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 76-67 yendi.
Bu sonuçla Hatay Büyükşehir Belediyespor 5. galibiyetini elde ederken, İzmit Belediyespor ikinci yenilgisini yaşadı.
Ahmet Kemal,Mustafa Kemal Atatürk,Kocaeli,Büyükşehir Belediyespor
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:18