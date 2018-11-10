10 Kasım 2018, 20:18
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Mustafa Akıllıoğlu, Ahmet Kemal Digilli, Sedef Yarıcıİzmit Belediyespor: Melike Bakırcıoğlu 4, Emel Sığırcı, Bas 5, Mosby 19, Ceyda Sinan 3, Gizem Yavuz 22, White 14, Ferda YıldızHatay Büyükşehir Belediyespor: Gajic 2, Snytsina 12, Ben Abdelkader 28, Hülya Çoklar...

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Mustafa Akıllıoğlu, Ahmet Kemal Digilli, Sedef Yarıcı

İzmit Belediyespor: Melike Bakırcıoğlu 4, Emel Sığırcı, Bas 5, Mosby 19, Ceyda Sinan 3, Gizem Yavuz 22, White 14, Ferda Yıldız

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gajic 2, Snytsina 12, Ben Abdelkader 28, Hülya Çoklar 2, Merve Aydın 3, Gizem Başaran 7, Cansu Köksal 12, İlsu Darıcıoğlu, Johnson 10

1. Periyot: 12-17

Devre: 36-34

3. Periyot: 49-49

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 76-67 yendi.

Bu sonuçla Hatay Büyükşehir Belediyespor 5. galibiyetini elde ederken, İzmit Belediyespor ikinci yenilgisini yaşadı. Ahmet Kemal,Mustafa Kemal Atatürk,Kocaeli,Büyükşehir Belediyespor
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:18



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