11 Kasım 2018, 15:51
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ayhan Baykara, Dorukhan KalyoncuOGM Ormanspor: Copper 19, Nilay Kartaltepe, Gardner 15, Özge Kavurmacıoğlu 3, Henry 2, Naile Çırak 6, Miray Yıldırım 3, Ruzickova 4, Damla GezginGalatasaray: Sinem Ataş 3, Işıl Alben 6, Abdi 11, Macaulay...

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ayhan Baykara, Dorukhan Kalyoncu

OGM Ormanspor: Copper 19, Nilay Kartaltepe, Gardner 15, Özge Kavurmacıoğlu 3, Henry 2, Naile Çırak 6, Miray Yıldırım 3, Ruzickova 4, Damla Gezgin

Galatasaray: Sinem Ataş 3, Işıl Alben 6, Abdi 11, Macaulay 12, Jefferson 14, Alperi Onar 4, Grigalauskyte 2, İremnaz Topuz, Eda Şahin, İnci Güçlü 6

1. Periyot: 14-19

Devre: 29-34

3. Periyot: 46-49

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda OGM Ormanspor'u 58-52 yendi. Işıl Alben,Özge Kavurmacıoğlu
11 Kasım 2018 Pazar 15:51



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