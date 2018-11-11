Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ayhan Baykara, Dorukhan Kalyoncu
OGM Ormanspor: Copper 19, Nilay Kartaltepe, Gardner 15, Özge Kavurmacıoğlu
3, Henry 2, Naile Çırak 6, Miray Yıldırım 3, Ruzickova 4, Damla Gezgin Galatasaray
: Sinem Ataş 3, Işıl Alben
6, Abdi 11, Macaulay 12, Jefferson 14, Alperi Onar 4, Grigalauskyte 2, İremnaz Topuz, Eda Şahin, İnci Güçlü
6
1. Periyot: 14-19
Devre: 29-34
3. Periyot: 46-49
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda OGM Ormanspor'u 58-52 yendi.
Işıl Alben,Özge Kavurmacıoğlu
11 Kasım 2018 Pazar 15:51