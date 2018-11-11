11 Kasım 2018, 18:10
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Dağıstanlı Hakemler: Serkan Kırklar, Abdullah Koputan, İzel Deniz PehlivanCanik Belediyespor: Romeo 4, Gülşah Duman, Dilara Tongar 4, Alminaite 9, Deniz Çolakoğlu 7, Candide Öztürk 2, Holmes 15, James 6, Deniz Aygül 2BOTAŞ: Cuic 10, Erdenay Topçu 3, Işılay Eğin, Olcay Çakır...

Salon: Mustafa Dağıstanlı


Hakemler: Serkan Kırklar, Abdullah Koputan, İzel Deniz Pehlivan

Canik Belediyespor: Romeo 4, Gülşah Duman, Dilara Tongar 4, Alminaite 9, Deniz Çolakoğlu 7, Candide Öztürk 2, Holmes 15, James 6, Deniz Aygül 2

BOTAŞ: Cuic 10, Erdenay Topçu 3, Işılay Eğin, Olcay Çakır Turgut 12, Melis Gülcan 5, Büşra Akbaş 6, Sehernaz Çidal 3, Hatice Pelin Gülçelik 2, Kübra Erat, Loyd 13, Williams 17

1. Periyot: 10-16

Devre: 24-36

3. Periyot: 43-53

5 Faul ile çıkan: James (Canik Belediyespor)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ deplasmanda Canik Belediyespor'u 71-49 yendi. İzel,Abdullah Koputan,Serkan,Mustafa Dağıstanlı
11 Kasım 2018 Pazar 18:10



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