Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Serkan
Kırklar, Abdullah Koputan
, İzel
Deniz Pehlivan Canik Belediyespor
: Romeo 4, Gülşah Duman, Dilara Tongar 4, Alminaite 9, Deniz Çolakoğlu
7, Candide
Öztürk 2, Holmes 15, James 6, Deniz Aygül 2
BOTAŞ: Cuic 10, Erdenay Topçu 3, Işılay Eğin, Olcay Çakır
Turgut 12, Melis Gülcan 5, Büşra Akbaş 6, Sehernaz Çidal 3, Hatice
Pelin Gülçelik 2, Kübra Erat, Loyd 13, Williams
17
1. Periyot: 10-16
Devre: 24-36
3. Periyot: 43-53
5 Faul ile çıkan: James (Canik Belediyespor)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ deplasmanda Canik Belediyespor'u 71-49 yendi.
İzel,Abdullah Koputan,Serkan,Mustafa Dağıstanlı
11 Kasım 2018 Pazar 18:10