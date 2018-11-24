24 Kasım 2018, 15:49
»»

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet CömertHakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mesut ÖztürkGalatasaray: Işıl Alben 13, İrem Naz Topuz, Jefferson 15, Abdi 6, Macaulay 9, İnci Güçlü 16, Sinem Ataş 18, Şerife Alperi Onar 13, Eda Şahin 5, Mısra Albayrak, Miray BalotuGündoğdu Adana Basketbol: Manolya Kurtulmuş...

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mesut Öztürk

Galatasaray: Işıl Alben 13, İrem Naz Topuz, Jefferson 15, Abdi 6, Macaulay 9, İnci Güçlü 16, Sinem Ataş 18, Şerife Alperi Onar 13, Eda Şahin 5, Mısra Albayrak, Miray Balotu

Gündoğdu Adana Basketbol: Manolya Kurtulmuş 12, Marginean 21, Bouthors 3, Boyd 17, Ervin 7, Fatmanur Karakaş, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Sevgi Tonguç

1. Periyot: 17-14

Devre: 42-33

3. Periyot: 70-56

Beş faulle çıkan: 34.32 Macaulay (Galatasaray)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'u 95-66 yendi. Tekin Özübir,Adana,basketbol
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:49



YORUMLAR