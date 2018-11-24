Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Uğur Özen, Mehmet Onur Sönmez, İzel Deniz Pehlivan
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Melis Talay 4, Petronyte 22, Mitchell 14, Walker 21, Burcu Çiğil 2, Melisa Korkmaz 1, Gonca Karataş, Cado 17
İzmit Belediyespor: White 20, Mosby 26, Bas 7, Gizem Yavuz 15, Ceyda Sinan, Ferda Yıldız 6, Melike Bakırcıoğlu, Emel Sığırcı
1. Periyot: 20-16
Devre: 42-35
3. Periyot: 66-54
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında İzmit Belediyespor'u 90-74 yendi.
İzel,Mehmet Onur,Servet Tazegül,Büyükşehir Belediyespor
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:01