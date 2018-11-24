24 Kasım 2018, 16:01
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül Hakemler: Uğur Özen, Mehmet Onur Sönmez, İzel Deniz PehlivanMersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Melis Talay 4, Petronyte 22, Mitchell 14, Walker 21, Burcu Çiğil 2, Melisa Korkmaz 1, Gonca Karataş, Cado 17İzmit Belediyespor: White 20, Mosby 26, Bas 7, Gizem...

Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Uğur Özen, Mehmet Onur Sönmez, İzel Deniz Pehlivan

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Melis Talay 4, Petronyte 22, Mitchell 14, Walker 21, Burcu Çiğil 2, Melisa Korkmaz 1, Gonca Karataş, Cado 17

İzmit Belediyespor: White 20, Mosby 26, Bas 7, Gizem Yavuz 15, Ceyda Sinan, Ferda Yıldız 6, Melike Bakırcıoğlu, Emel Sığırcı

1. Periyot: 20-16

Devre: 42-35

3. Periyot: 66-54

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında İzmit Belediyespor'u 90-74 yendi. İzel,Mehmet Onur,Servet Tazegül,Büyükşehir Belediyespor
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:01



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