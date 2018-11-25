25 Kasım 2018, 17:49
»»

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Fatih Güler, Ahmet Kemal Digilli, Cemil UygülBOTAŞ: Cuic 15, Olcay Çakır Turgut 14, Melis Gülcan 10, Kübra Erat, Krivacevic 16, Büşra Akbaş 12, Erdenay Topçu, Sehernaz Çidal 3Beşiktaş: Epoupa 8, Mitchell 27, Bahar Çağlar 8, Kübra İmren Siyahdemir 8, Akhator 8, Esra...

Salon: Ankara

Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Kemal Digilli, Cemil Uygül

BOTAŞ: Cuic 15, Olcay Çakır Turgut 14, Melis Gülcan 10, Kübra Erat, Krivacevic 16, Büşra Akbaş 12, Erdenay Topçu, Sehernaz Çidal 3

Beşiktaş: Epoupa 8, Mitchell 27, Bahar Çağlar 8, Kübra İmren Siyahdemir 8, Akhator 8, Esra Erden Atacan 3, Mircheva 7, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 18-21

Devre: 40-44

3. Periyot: 59-59

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında BOTAŞ, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 70-69 yendi. Olcay Çakır,Ahmet Kemal,Fatih Güler
25 Kasım 2018 Pazar 17:49



YORUMLAR