Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Benhür İrcel, Münevver Özemre İstanbul Üniversitesi
: Yasemin Güneş, Hande Güven, İlayda Güner 18, Gülse Uğur 2, Watkins 2, Eylül
Minez 8, Meltem Topaloğlu 5, Ceren Taylan, Feride Şevval Akalan
8, Kardelen Gezgin 8, Şuğranur Hatice
Sönmez, Fall 5 Çukurova
Basketbol: Iagupova 15, Naumenko 15, Sevgi Uzun
24, Gökşen Fitik 4, Gueye 8, Mestdagh 6, Meltem Avcı
8, Pelin Derya Bilgiç 7, Sera Özelçi, Şaziye İvegin
Üner 3
1. Periyot: 15-16
Devre: 28-37
3. Periyot: 36-58
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çukurova Basketbol, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 90-56 mağlup etti.
Hatice Çarpar,Akalan,Eylül
25 Kasım 2018 Pazar 18:29