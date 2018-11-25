25 Kasım 2018, 18:29
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Turgay AtasüHakemler: Orkun Yurtdaş, Benhür İrcel, Münevver Özemreİstanbul Üniversitesi: Yasemin Güneş, Hande Güven, İlayda Güner 18, Gülse Uğur 2, Watkins 2, Eylül Minez 8, Meltem Topaloğlu 5, Ceren Taylan, Feride Şevval Akalan 8, Kardelen Gezgin 8, Şuğranur Hatice Sönmez,...

Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Benhür İrcel, Münevver Özemre

İstanbul Üniversitesi: Yasemin Güneş, Hande Güven, İlayda Güner 18, Gülse Uğur 2, Watkins 2, Eylül Minez 8, Meltem Topaloğlu 5, Ceren Taylan, Feride Şevval Akalan 8, Kardelen Gezgin 8, Şuğranur Hatice Sönmez, Fall 5

Çukurova Basketbol: Iagupova 15, Naumenko 15, Sevgi Uzun 24, Gökşen Fitik 4, Gueye 8, Mestdagh 6, Meltem Avcı 8, Pelin Derya Bilgiç 7, Sera Özelçi, Şaziye İvegin Üner 3

1. Periyot: 15-16

Devre: 28-37

3. Periyot: 36-58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çukurova Basketbol, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 90-56 mağlup etti. Hatice Çarpar,Akalan,Eylül
25 Kasım 2018 Pazar 18:29



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