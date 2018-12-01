01 Aralık 2018, 17:56
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi Hakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mesut ÖztürkBellona Kayseri Basketbol: Ivankovic 19, Melike Tuğba Oral 11, Gamze Takmaz 7, Anderson 11, Meryem Gültekin, Ezgi Manlacı 8, Miljkovic 4, Gizem Sezer 2, Aysun Yararbaş YılmazGalatasaray: Sinem Ataş 13,...

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi


Hakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mesut Öztürk

Bellona Kayseri Basketbol: Ivankovic 19, Melike Tuğba Oral 11, Gamze Takmaz 7, Anderson 11, Meryem Gültekin, Ezgi Manlacı 8, Miljkovic 4, Gizem Sezer 2, Aysun Yararbaş Yılmaz

Galatasaray: Sinem Ataş 13, Işıl Alben 10, Abdi 4, Macaulay 15, Jefferson 17, Alperi Onar, Grigalauskyte, İremnaz Topuz 6, Eda Şahin, İnci Güçlü

1. Periyot: 15-18

Devre: 27-38

3. Periyot: 46-54

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 65-62 yendi. Tekin Özübir,Kayseri,basketbol
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:56



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