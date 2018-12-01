Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Tekin Özübir
, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mesut Öztürk Bellona Kayseri
Basketbol: Ivankovic 19, Melike Tuğba Oral 11, Gamze Takmaz
7, Anderson 11, Meryem Gültekin
, Ezgi Manlacı 8, Miljkovic 4, Gizem Sezer
2, Aysun Yararbaş Yılmaz Galatasaray
: Sinem Ataş
13, Işıl Alben
10, Abdi 4, Macaulay 15, Jefferson 17, Alperi Onar, Grigalauskyte, İremnaz Topuz 6, Eda Şahin, İnci Güçlü
1. Periyot: 15-18
Devre: 27-38
3. Periyot: 46-54
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 65-62 yendi.
Tekin Özübir,Kayseri,basketbol
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:56