02 Aralık 2018, 18:55
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AtatürkHakemler: Erhan Gürsel, Ogün Cılız, Mustafa Candemir Tabakİzmit Belediyespor: White 7, Mosby 14, Marina Baş 18, Gizem Yavuz 15, Ceyda Sinan 3, Ferda Yıldız 4, Melike Bakırcıoğlu 4, Melek Yusufoğlu 6BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 16, Melis Gülcan 7, Krivacevic 13, Cuic 12, Williams 10,...

Salon: Atatürk

Hakemler: Erhan Gürsel, Ogün Cılız, Mustafa Candemir Tabak

İzmit Belediyespor: White 7, Mosby 14, Marina Baş 18, Gizem Yavuz 15, Ceyda Sinan 3, Ferda Yıldız 4, Melike Bakırcıoğlu 4, Melek Yusufoğlu 6

BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 16, Melis Gülcan 7, Krivacevic 13, Cuic 12, Williams 10, Loyd 23, Kübra Erat 3, Büşra Akbaş

1. Periyot: 24-21

Devre: 38-42

3. Periyot: 61-58

Beş faulle çıkan: 33.38 Marina Baş (İzmit Belediyespor)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında BOTAŞ, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 84-71 yendi. Melike Bakırcıoğlu,Mustafa Kemal Atatürk,Marina
02 Aralık 2018 Pazar 18:55



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