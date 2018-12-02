Salon: Atatürk
Hakemler: Erhan Gürsel, Ogün Cılız, Mustafa Candemir Tabak İzmit
Belediyespor: White 7, Mosby 14, Marina
Baş 18, Gizem Yavuz 15, Ceyda Sinan 3, Ferda Yıldız 4, Melike Bakırcıoğlu
4, Melek Yusufoğlu 6
BOTAŞ: Olcay Çakır
Turgut 16, Melis Gülcan 7, Krivacevic 13, Cuic 12, Williams
10, Loyd 23, Kübra Erat 3, Büşra Akbaş
1. Periyot: 24-21
Devre: 38-42
3. Periyot: 61-58
Beş faulle çıkan: 33.38 Marina Baş (İzmit Belediyespor)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında BOTAŞ, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 84-71 yendi.
Melike Bakırcıoğlu,Mustafa Kemal Atatürk,Marina
02 Aralık 2018 Pazar 18:55