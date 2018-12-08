Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Alper Elçikoca, Münevver Özemre
Kırçiçeği Bodrum: Beril Albayrak 15, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 6, Aycan Birgül Aktaş, Kiriienko 12, Fatma Ata 2, Carr 16
Galatasaray: Şerife Alperi Onar 6, İrem Naz Topuz 1, Sinem Ataş 2, Işıl Alben 11, Nazlı Bircan Gökdemir 7, Abdi 17, İnci Güçlü 9, Macaulay 19, Jefferson 8
1. Periyot: 13-24
Devre: 28-45
3. Periyot: 41-58
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 80-53 yendi.
Sinem Ataş,Bodrum
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:36