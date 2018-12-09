09 Aralık 2018, 17:43
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin, Benhur İrcelBOTAŞ: Cuic 3, Olcay Çakır Turgut 5, Melis Gülcan, Loyd 2, Williams 15, Krivacevic 14, Büşra Akbaş 5, Kübra Erat 2, Sehernaz ÇidalFenerbahçe: Ayşe Cora 2, Birsel Vardarlı Demirmen 9, Verameyenka 18, Zandalasini 4, Stokes 7,...

Salon: Ankara

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin, Benhur İrcel

BOTAŞ: Cuic 3, Olcay Çakır Turgut 5, Melis Gülcan, Loyd 2, Williams 15, Krivacevic 14, Büşra Akbaş 5, Kübra Erat 2, Sehernaz Çidal

Fenerbahçe: Ayşe Cora 2, Birsel Vardarlı Demirmen 9, Verameyenka 18, Zandalasini 4, Stokes 7, Plum 11, Tuğçe Canıtez 7, Özge Yavaş, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz 2, Merve Arı

1. periyot: 11-12

Devre: 24-27

3. periyot: 35-50

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BOTAŞ'ı 62-46 yendi. Williams,Olcay Çakır,Ahmet Taner
09 Aralık 2018 Pazar 17:43



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