Salon: Ankara
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner
İbin, Benhur İrcel
BOTAŞ: Cuic 3, Olcay Çakır
Turgut 5, Melis Gülcan, Loyd 2, Williams
15, Krivacevic 14, Büşra Akbaş 5, Kübra Erat 2, Sehernaz Çidal Fenerbahçe
: Ayşe Cora
2, Birsel Vardarlı
Demirmen 9, Verameyenka 18, Zandalasini 4, Stokes 7, Plum 11, Tuğçe Canıtez
7, Özge Yavaş, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz 2, Merve Arı
1. periyot: 11-12
Devre: 24-27
3. periyot: 35-50
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BOTAŞ'ı 62-46 yendi.
Williams,Olcay Çakır,Ahmet Taner
09 Aralık 2018 Pazar 17:43