09 Aralık 2018, 18:05
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Dağıstanlı Hakemler: Aydın Karaçalı, Yiğit Emre Şimşek, Murat DanışanCanik Belediyespor: Romeo 6, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 4, Deniz Çolakoğlu 6, Alminaite 3, Holmes 9, James 18İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 6, Ferda Yıldız 2, White 15, Mosby 10, Melike Bakırcıoğlu...

Salon: Mustafa Dağıstanlı


Hakemler: Aydın Karaçalı, Yiğit Emre Şimşek, Murat Danışan

Canik Belediyespor: Romeo 6, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 4, Deniz Çolakoğlu 6, Alminaite 3, Holmes 9, James 18

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 6, Ferda Yıldız 2, White 15, Mosby 10, Melike Bakırcıoğlu 6, Marina Baş 9, Gizem Yavuz 20, Ceyda Sinan 2

1. Periyot: 16-12

Devre: 33-26

3. Periyot: 45-50

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 70-58 yendi. Deniz Çolakoğlu,Emre Şimşek,Aydın,Mustafa Dağıstanlı
09 Aralık 2018 Pazar 18:05



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