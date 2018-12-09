Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Aydın
Karaçalı, Yiğit Emre Şimşek
, Murat Danışan Canik Belediyespor
: Romeo 6, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 4, Deniz Çolakoğlu
6, Alminaite 3, Holmes 9, James 18 İzmit
Belediyespor: Melek Yusufoğlu 6, Ferda Yıldız 2, White 15, Mosby 10, Melike Bakırcıoğlu
6, Marina
Baş 9, Gizem Yavuz 20, Ceyda Sinan 2
1. Periyot: 16-12
Devre: 33-26
3. Periyot: 45-50
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 70-58 yendi.
Deniz Çolakoğlu,Emre Şimşek,Aydın,Mustafa Dağıstanlı
09 Aralık 2018 Pazar 18:05