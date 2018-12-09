Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Önder Yılmaz
, Seyhan
Topaloğlu, Alican Alıcı İstanbul Üniversitesi
: İlayda Güner 17, Feride Şevval Akalan
6, Kardelen Gezgin, Fall 5, Watkins 10, Yasemin Güneş 10, Hande Güven 6, Gülse Uğur 15 Gündoğdu Adana
Basketbol: Manolya Kurtulmuş 5, Marginean 24, Fatmanur Karakaş, Boyd 18, Ervin 19, Sanem Gamze Zeren 2, Bouthors 5, Zeynep Öykü Kalbisağde 5, Sevgi Tonguç
1. Periyot: 17-20
Devre: 35-49
3. Periyot: 53-58
5 Faulle çıkan: 38.12 Sanem Gamze Zeren (Gündoğdu Adana Basketbol)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 78-69 yendi.
Seyhan,Önder Yılmaz,Adana,basketbol
09 Aralık 2018 Pazar 18:11