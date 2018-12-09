09 Aralık 2018, 18:11
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Turgay AtasüHakemler: Önder Yılmaz, Seyhan Topaloğlu, Alican Alıcıİstanbul Üniversitesi: İlayda Güner 17, Feride Şevval Akalan 6, Kardelen Gezgin, Fall 5, Watkins 10, Yasemin Güneş 10, Hande Güven 6, Gülse Uğur 15Gündoğdu Adana Basketbol: Manolya Kurtulmuş 5, Marginean 24,...

Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Önder Yılmaz, Seyhan Topaloğlu, Alican Alıcı

İstanbul Üniversitesi: İlayda Güner 17, Feride Şevval Akalan 6, Kardelen Gezgin, Fall 5, Watkins 10, Yasemin Güneş 10, Hande Güven 6, Gülse Uğur 15

Gündoğdu Adana Basketbol: Manolya Kurtulmuş 5, Marginean 24, Fatmanur Karakaş, Boyd 18, Ervin 19, Sanem Gamze Zeren 2, Bouthors 5, Zeynep Öykü Kalbisağde 5, Sevgi Tonguç

1. Periyot: 17-20

Devre: 35-49

3. Periyot: 53-58

5 Faulle çıkan: 38.12 Sanem Gamze Zeren (Gündoğdu Adana Basketbol)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 78-69 yendi. Seyhan,Önder Yılmaz,Adana,basketbol
09 Aralık 2018 Pazar 18:11



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