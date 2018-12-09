Salon: Antakya
Hakemler: Ergin Sarı
, Hüseyin Çelik
, Nazlı Çisil Güngör Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Paris
13, İlsu Darıcıoğlu 5, Snytisina 10, Cansu Köksal
8, Merve Aydın
8, Ben Abdelkader 13, Johnson 16
OGM Ormanspor: Copper 21, Nilay Kartaltepe, Naile Çırak, Gardner 15, Özge Kavurmacıoğlu
3, Henry 13, Ruzickova 6, Damla Gezgin 4, Miray Şahin Yıldırım 8
1. Periyot: 12-21
Devre: 38-40
3. Periyot: 61-53
Beş faulle çıkan: 24.55 Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 73- 70 yendi.
Hüseyin Çelik,Ergin Sarı,Cansu Köksal,Büyükşehir Belediyespor
09 Aralık 2018 Pazar 18:35