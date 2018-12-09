09 Aralık 2018, 18:35
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Ergin Sarı, Hüseyin Çelik, Nazlı Çisil GüngörHatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 13, İlsu Darıcıoğlu 5, Snytisina 10, Cansu Köksal 8, Merve Aydın 8, Ben Abdelkader 13, Johnson 16OGM Ormanspor: Copper 21, Nilay Kartaltepe, Naile Çırak, Gardner 15, Özge Kavurmacıoğlu 3,...

Salon: Antakya

Hakemler: Ergin Sarı, Hüseyin Çelik, Nazlı Çisil Güngör

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 13, İlsu Darıcıoğlu 5, Snytisina 10, Cansu Köksal 8, Merve Aydın 8, Ben Abdelkader 13, Johnson 16

OGM Ormanspor: Copper 21, Nilay Kartaltepe, Naile Çırak, Gardner 15, Özge Kavurmacıoğlu 3, Henry 13, Ruzickova 6, Damla Gezgin 4, Miray Şahin Yıldırım 8

1. Periyot: 12-21

Devre: 38-40

3. Periyot: 61-53

Beş faulle çıkan: 24.55 Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 73- 70 yendi. Hüseyin Çelik,Ergin Sarı,Cansu Köksal,Büyükşehir Belediyespor
09 Aralık 2018 Pazar 18:35



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