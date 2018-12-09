Salon: BJK
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Murat Ciner, Egemen Ercan, İzel
Deniz Pehlivan Beşiktaş
: Bahar Çağlar
6, Esra Erden Atacan, Kübra İmren Siyahdemir, Akhator 16, Mitchell 31, Bahar Yapar, Epoupa 13, Mircheva, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu Bellona Kayseri
Basketbol: Ivankovic 19, Melike Tuğba Oral 5, Miljkovic 8, Gamze Takmaz
4, Anderson 23, Aysun Yararbaş Yılmaz, Gizem Sezer
, Ezgi Manlacı 3
1. Periyot: 13-13
Devre: 35-26
3. Periyot: 42-50
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'u 66-62 yendi.
Beşiktaş Spor Kulübü,Kayseri,basketbol
09 Aralık 2018 Pazar 20:33