16 Aralık 2018, 16:03
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül Hakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah İlik, Murat AmaçÇukurova Basketbol: Gökşen Fitik 8, Sevgi Uzun 9, Iagupova 18, Naumenko 4, Ndour 9, Şaziye İvegin Üner, Mestdagh 14, Sera Özelçi 1, Pelin Derya Bilgiç 7, Meltem Avcı 8BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 6, Kübra Erat 10,...

Salon: Servet Tazegül


Hakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah İlik, Murat Amaç

Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 8, Sevgi Uzun 9, Iagupova 18, Naumenko 4, Ndour 9, Şaziye İvegin Üner, Mestdagh 14, Sera Özelçi 1, Pelin Derya Bilgiç 7, Meltem Avcı 8

BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 6, Kübra Erat 10, Krivacevic 10, Loyd 4, Williams 10, Cuic 7, Erdenay Topçu, Büşra Akbaş 3, Sehernaz Çidal 6

1. Periyot: 20-10

Devre: 32-22

3. Periyot: 59-34

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında BOTAŞ'ı 78-56 yendi.

Çukurova Basketbol, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü.
16 Aralık 2018 Pazar 16:03



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