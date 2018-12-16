16 Aralık 2018, 19:45
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AtatürkHakemler: Turgut Işık, Mustafa Akıllıoğlu, Anıl Veziroğluİzmit Belediyespor: White 17, Mosby 4, Marina Baş 4, Gizem Yavuz 16, Ceyda Sinan 9, Ferda Yıldız, Melike Bakırcıoğlu 3, Melek Yusufoğlu 6, Emel Sığırcı 2, Neslihan Ölçek 7Beşiktaş: Mitchell 18, Esra Erden Atacan 2, Bahar...

Salon: Atatürk

Hakemler: Turgut Işık, Mustafa Akıllıoğlu, Anıl Veziroğlu

İzmit Belediyespor: White 17, Mosby 4, Marina Baş 4, Gizem Yavuz 16, Ceyda Sinan 9, Ferda Yıldız, Melike Bakırcıoğlu 3, Melek Yusufoğlu 6, Emel Sığırcı 2, Neslihan Ölçek 7

Beşiktaş: Mitchell 18, Esra Erden Atacan 2, Bahar Çağlar 6, Kübra İmren Siyahdemir 6, Akhator 19, Epoupa 12, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 18-21

Devre: 35-37

3. Periyot: 53-48

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında İzmit Belediyespor, Beşiktaş'ı 68-63 yendi. Melike Bakırcıoğlu,Marina,Turgut Işık,Mustafa Kemal Atatürk
16 Aralık 2018 Pazar 19:45



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