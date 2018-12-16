Salon: Atatürk
Hakemler: Turgut Işık
, Mustafa Akıllıoğlu, Anıl Veziroğlu İzmit
Belediyespor: White 17, Mosby 4, Marina
Baş 4, Gizem Yavuz 16, Ceyda Sinan 9, Ferda Yıldız, Melike Bakırcıoğlu
3, Melek Yusufoğlu 6, Emel Sığırcı 2, Neslihan Ölçek 7 Beşiktaş
: Mitchell 18, Esra Erden Atacan 2, Bahar Çağlar
6, Kübra İmren Siyahdemir 6, Akhator 19, Epoupa 12, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 18-21
Devre: 35-37
3. Periyot: 53-48
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında İzmit Belediyespor, Beşiktaş'ı 68-63 yendi.
Melike Bakırcıoğlu,Marina,Turgut Işık,Mustafa Kemal Atatürk
16 Aralık 2018 Pazar 19:45