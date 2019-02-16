Salon: Menderes
Hakemler: Sami Özel, Yiğit Gönültaş, İzel
Deniz Pehlivan Gündoğdu Adana
Basketbol: Boyd 12, Marginean 16, Fatmanur Karakaş 14, Sanem Gamze Zeren 13, Stafford 18, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Bouthours, Sevgi Tonguç Galatasaray
: Sinem Ataş
12, Işıl Alben
14, Abdi 11, Macaulay 16, Jefferson 4, Eda Şahin, Şerife Alperi Onar 14, İrem Naz Topuz, Nazlı Bircan Gökdemir 2, İnci Güçlü
, Monika 17, Sude Yılmaz 4
1. Periyot: 21-27
Devre: 37-46
3. Periyot: 62-73
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 94-80 yendi.
Öte yandan, skor tabelasının 2. dakikada arızalanması nedeniyle karşılaşma yaklaşık 20 dakika durdu.
Kaynak: AA