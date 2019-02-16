Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Turgut Işık
, Cemil Uygül, Mustafa Candemir Tabak Bellona Kayseri
Basketbol: Sims 33, Ezgi Manlacı 5, Meryem Gültekin
4, Gamze Takmaz
11, Ibekwe 26, Ivankovic 3, Gizem Sezer
13, Tuğba Oral 6, Aysun Yararbaş Yılmaz 3, Fatma Dikmen
2 Canik Belediyespor
: Gülşah Duman 10, Dilara Tongar 12, Deniz Çolakoğlu
4, Holmes 19, James 30, Candide
Öztürk 6, Betül Kutlu
1. Periyot: 21- 19
Devre: 42 - 35
3. Periyot: 72 - 51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, Canik Belediyespor'u 106-81 yendi.
Turgut Işık,Kayseri,basketbol
Kaynak: AA