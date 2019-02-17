17 Şubat 2019, 15:54
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül Hakemler: Sertan Kırklar, İsmail Binbir, Serhat DülkerÇukurova Basketbol: Bone 29, Sera Özelçi 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Iagupova 16, Naumenko 14, Şaziye İvegin Üner 9, Sevgi Uzun 6, Gray 13, Meltem Avcı 20İstanbul Üniversitesi: Watkins 2, Feride Şevval Akalan 8, Gülse Uğur...

Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Sertan Kırklar, İsmail Binbir, Serhat Dülker

Çukurova Basketbol: Bone 29, Sera Özelçi 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Iagupova 16, Naumenko 14, Şaziye İvegin Üner 9, Sevgi Uzun 6, Gray 13, Meltem Avcı 20

İstanbul Üniversitesi: Watkins 2, Feride Şevval Akalan 8, Gülse Uğur 8, Yasemin Güneş 8, Fall 2, Kardelen Gezgin 5, Meltem Topaloğlu, Şuğranur Hatice Sönmez 5, Eylül Minez 6, Hande Güven 2, Ceren Taylan

1. Periyot: 29-10

Devre: 56-24

3. Periyot: 93-33

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 120-46 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.
Kaynak: AA


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