Salon: BJK
Akatlar
Hakemler: Önder Yılmaz
, Abdullah Koputan
, Anıl Veziroğlu Beşiktaş
: Esra Erden Atacan 14, Mitchell 18, Akhator 10, Kübra Siyahdemir 3, Bahar Çağlar
6, Epoupa 4, Mircheva 14
BOTAŞ: Kübra Erat 8, Olcay Çakır
Turgut 11, Cuic 7, Krivacevic 8, Williams
8, Büşra Akbaş 20, Melis Gülcan 2, Sehernaz Çidal 6
1. Periyot: 18-18
Devre: 35-37
3. Periyot: 47-52
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş'ı 70-69 yendi.
Abdullah Koputan,Önder Yılmaz,Beşiktaş Spor Kulübü
Kaynak: AA