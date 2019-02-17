17 Şubat 2019, 16:11
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK AkatlarHakemler: Önder Yılmaz, Abdullah Koputan, Anıl VeziroğluBeşiktaş: Esra Erden Atacan 14, Mitchell 18, Akhator 10, Kübra Siyahdemir 3, Bahar Çağlar 6, Epoupa 4, Mircheva 14BOTAŞ: Kübra Erat 8, Olcay Çakır Turgut 11, Cuic 7, Krivacevic 8, Williams 8, Büşra Akbaş 20, Melis Gülcan...

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Önder Yılmaz, Abdullah Koputan, Anıl Veziroğlu

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 14, Mitchell 18, Akhator 10, Kübra Siyahdemir 3, Bahar Çağlar 6, Epoupa 4, Mircheva 14

BOTAŞ: Kübra Erat 8, Olcay Çakır Turgut 11, Cuic 7, Krivacevic 8, Williams 8, Büşra Akbaş 20, Melis Gülcan 2, Sehernaz Çidal 6

1. Periyot: 18-18

Devre: 35-37

3. Periyot: 47-52

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş'ı 70-69 yendi. Abdullah Koputan,Önder Yılmaz,Beşiktaş Spor Kulübü
Kaynak: AA


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