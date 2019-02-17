Salon: Metro Enerji
Hakemler: İbrahim Altıntaş
, Ogün Cılız, Murat Danışan Fenerbahçe
: Birsel Vardarlı
Demirmen 5, Tuğçe Canıtez
10, Plum 25, Vaughn 10, Verameyenka 12, Ayşe Cora
9, Tilbe Şenyürek, Merve Arı
, Hartley 24, Esra Ural Topuz 3, Özge Yavaş 2 Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Gizem Başaran 2, Snytsina 26, Gajic 8, Merve Aydın
5, Williams
6, Ayşegül Günay
, Cansu Köksal
16, Hülya Çoklar, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu 2
1. Periyot: 23-17
Devre: 46-36
3. Periyot: 78-55
Beş faulle çıkan: 37.56 Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 35 sayı farkla 100-65 yendi.
Birsel Vardarlı,İbrahim Altıntaş,Büyükşehir Belediyespor
Kaynak: AA