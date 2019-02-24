Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Fatih Güler
, Umut Özgün Ergün, Ahmet Murat
Arıkanlı Galatasaray
: Işıl Alben
16, Sinem Ataş
5, Grigalauskyte 2, Macaulay 14, Jefferson 23, Farhiya Abdi 13, İnci Güçlü
, İrem Naz Topuz, Şerife Alperi Onar 2, Eda Şahin, Sude Yılmaz Bellona Kayseri
Basketbol: Ivankovic 16, Ibekwe 14, Ezgi Manlacı 1, Gamze Takmaz
8, Sims 26, Gizem Sezer
, Melike Tuğba Oral, Meryem Gültekin
4
1. Periyot: 17-17
Devre: 36-41
3. Periyot: 48-59
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Galatasaray, Bellona Kayseri Basketbol'u 75-69 yendi.
Galatasaray ligde 12. galibiyetini elde ederken, Bellona Kayseri Basketbol ise 14. kez mağlup oldu.
Spor
Kaynak: AA