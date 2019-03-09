Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Aydın Karaçam
, Mustafa Akıllıoğlu, Cemil Uygül
OGM Ormanspor: Dila Aşkın 8, Nilay Kartaltepe 14, Naile Çırak 2, Ruzickova 26, Damla Zengin 4, Miray Şahin 7, Özge Kavurmacıoğlu
3 Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Cansu Köksal
, Williams
14, Harris, Merve Aydın
17, Gajic 6, Snytsina 12, Ayşegül Günay
5, Hülya Çoklar 4, İlsu Darıcıoğlu 2, Gizem Başaran 12
1. Periyot: 14-23
Devre: 29-38
3. Periyot: 42-47
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda OGM Ormanspor'u 72-64 yendi.
Karşılaşmanın en skorer ismi 26 sayıyla OGM Ormanspor'dan Marie Ruzickova oldu.
Karaçam, Aydın, Büyükşehir Belediyespor, Spor
Kaynak: AA