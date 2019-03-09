09 Mart 2019, 15:47
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Aydın Karaçam, Mustafa Akıllıoğlu, Cemil UygülOGM Ormanspor: Dila Aşkın 8, Nilay Kartaltepe 14, Naile Çırak 2, Ruzickova 26, Damla Zengin 4, Miray Şahin 7, Özge Kavurmacıoğlu 3Hatay Büyükşehir Belediyespor: Cansu Köksal, Williams 14, Harris, Merve Aydın 17,...

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Aydın Karaçam, Mustafa Akıllıoğlu, Cemil Uygül

OGM Ormanspor: Dila Aşkın 8, Nilay Kartaltepe 14, Naile Çırak 2, Ruzickova 26, Damla Zengin 4, Miray Şahin 7, Özge Kavurmacıoğlu 3

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Cansu Köksal, Williams 14, Harris, Merve Aydın 17, Gajic 6, Snytsina 12, Ayşegül Günay 5, Hülya Çoklar 4, İlsu Darıcıoğlu 2, Gizem Başaran 12

1. Periyot: 14-23

Devre: 29-38

3. Periyot: 42-47

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda OGM Ormanspor'u 72-64 yendi.

Karşılaşmanın en skorer ismi 26 sayıyla OGM Ormanspor'dan Marie Ruzickova oldu. Karaçam, Aydın, Büyükşehir Belediyespor, Spor
Kaynak: AA


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