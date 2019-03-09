Salon: Menderes
Hakemler: Uğur Özen, Murat Danışan, Hakan Gerey
Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 5, Marginean 20, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Fatmanur Karakaş 7, Sanem Gamze Zeren 13, Bouthors 10, Bensu Deniz Zereyak, Sevgi Tonguç 10, Betül Erkoyuncu, Kübra Yiğit, Bahar Kocaoğlu
İstanbul Üniversitesi: Watkins 7, Kardelen Gezgin 11, Feride Şevval Akalan, Yasemin Güneş 2, Fall 4, Şuğranur Hatice Sönmez 3, Eylül Minez 9, Gülse Uğur 7, Hande Güven, Ceren Taylan 4, İlayda Güner 11
1. periyot: 19-12
Devre: 37-24
3. periyot: 61-34
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 71-58 yendi.
Spor
Kaynak: AA