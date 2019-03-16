Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Mustafa Candemir Tabak
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 5, Melis Talay 6, Petronyte 25, Cado 8, Walker 23, Burcu Çiğil, Gülşah Gümüşay, Anderson 12
OGM Ormanspor: Copper 24, Nilay Kartaltepe 8, Naile Çırak 8, Ruzickova 14, Damla Gezgin 11, Dila Aşkın 6, Özge Kavurmacıoğlu 4, Miray Şahin 5
1. Periyot: 12-21
Devre: 39-41
3. Periyot: 65-58
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 80-79 mağlup etti.
Takımlar sahaya "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." pankartıyla çıktı.
Spor
Kaynak: AA