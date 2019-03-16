16 Mart 2019, 17:24
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz KarakayaHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Dorukhan Kalyoncu, Alican AlıcıKırçiçeği Bodrum: Banks 18, Büşra Turan 7, Esma Çelen Türk, Beril Albayrak 20, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 7, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın 3, Kübra Turan 1Bellona Kayseri Basketbol: Ibekwe...

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Dorukhan Kalyoncu, Alican Alıcı

Kırçiçeği Bodrum: Banks 18, Büşra Turan 7, Esma Çelen Türk, Beril Albayrak 20, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 7, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın 3, Kübra Turan 1

Bellona Kayseri Basketbol: Ibekwe 31, Meryem Gültekin 10, Ezgi Manlacı, Aysun Yararbaş Yılmaz 2, Fatma Dikmen 2, Gizem Sezer 8, Gamze Takmaz 7, Melike Tuğba Oral 5

1. Periyot: 15-14

Devre: 30-35

3. Periyot: 51-43

Beş faulle çıkan: 36.19 Ezgi Manlacı (Bellona Kayseri Basketbol)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 65-58 yendi.

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen ev sahibi Kırçiçeği Bodrum, oynadığı 22. maçını da kaybetti. Kayseri, Bodrum, basketbol, Spor
Kaynak: AA


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