17 Mart 2019, 16:33
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Münevver ÖzemreBeşiktaş: Esra Erden Atacan 14, Bahar Çağlar 10, Akhator 21, Mitchell 29, Mircheva, Epoupa 4, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3, Bahar Yaparİzmit Belediyespor: Bas 16, Gizem Yavuz 8, White 20,...

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Münevver Özemre

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 14, Bahar Çağlar 10, Akhator 21, Mitchell 29, Mircheva, Epoupa 4, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3, Bahar Yapar

İzmit Belediyespor: Bas 16, Gizem Yavuz 8, White 20, Hart 18, Melike Bakırcıoğlu, Emel Sığırcı 2, Ferda Yıldız 6, Melek Yusufoğlu 4

1. Periyot: 22-23

Devre: 43-37

3. Periyot: 63-58

Beş faulle çıkan: 38.51 Akhator (Beşiktaş)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş, İzmit Belediyespor'u 81-74 yendi.

Siyah-beyazlı takım ligde 13. galibiyetini alırken, İzmit Belediyespor 13. kez mağlup oldu. Bahar Çağlar, Ahmet Murat, Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
Kaynak: AA


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