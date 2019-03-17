17 Mart 2019, 18:55
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Dağıstanlı Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Emre Şimşek, Anıl VeziroğluCanik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 9, Gülşah Duman 22, Dilara Tongar 7, Deniz Çolakoğlu 8, Candide Öztürk, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar 3, Ceyda Sinem SarıFenerbahçe: Ayşe Cora 5, Merve...

Salon: Mustafa Dağıstanlı


Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu

Canik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 9, Gülşah Duman 22, Dilara Tongar 7, Deniz Çolakoğlu 8, Candide Öztürk, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar 3, Ceyda Sinem Sarı

Fenerbahçe: Ayşe Cora 5, Merve Arı 7, Vaughn 12, Plum 17, Verameyenka 8, Tuğçe Canıtez 8, Tilbe Şenyürek 10, Özge Yavaş 10, Zandalasini 17, Esra Ural Topuz 14

1. periyot: 14-36

Devre: 24-59

3. periyot: 33-88

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Canik Belediyespor'u 59 sayı farkla 108-49 yendi. Betül Kutlu, Emre Şimşek, Mustafa Dağıstanlı, Spor
Kaynak: AA


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