17 Mart 2019, 18:55
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Aydın Karaçam, Egemen Ercan, Ahmet Kemal DigiliBOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 10, Cuic 17, Williams 16, Kübra Erat 5, Melis Gülcan 11, Büşra Akbaş 2, Krivacevic 8Çukurova Basketbol: Iagupova 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Sevgi Uzun 2, Gueye 11, Gray 19, Naumenko 8, Meltem Avcı 8,...

Salon: Ankara

Hakemler: Aydın Karaçam, Egemen Ercan, Ahmet Kemal Digili

BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 10, Cuic 17, Williams 16, Kübra Erat 5, Melis Gülcan 11, Büşra Akbaş 2, Krivacevic 8

Çukurova Basketbol: Iagupova 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Sevgi Uzun 2, Gueye 11, Gray 19, Naumenko 8, Meltem Avcı 8, Sera Özelçi, Şaziye Üvegin Üner

1. periyot: 15-8

Devre: 32-26

3. periyot: 47-55

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Çukurova Basketbol, deplasmanda BOTAŞ'ı 70-69 mağlup etti. Karaçam, Aydın, basketbol, Spor
Kaynak: AA


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