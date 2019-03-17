Salon: Antakya
Hakemler: Ergin Sarı
, Umut Özgün Ergün, Nihat Çetin Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Ayşegül Günay
9, Yeliz Doğan 5, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 13, Cansu Köksal
15, Williams
2, Hülya Çoklar 2 Harris 15, Gizem Havare 2, Gizem Başaran 7, Merve Aydın
15, Gajic 18 Gündoğdu Adana
Basketbol: Marginean 12, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Bouthors 5, Fatmanur Karakaş 4, Sanem Gamze Zeren 12, Sevgi Tonguç 2, Betül Erkoyuncu 6, Bahar Kocaoğlu 6
1.Periyot: 24-19
Devre: 50-27
3.Periyot: 80-35
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'u 103-49 yendi.
Ayşegül Günay, Adana, Büyükşehir Belediyespor, Spor
Kaynak: AA