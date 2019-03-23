Salon: Menderes
Hakemler: Tekin Özübir
, Tolga Edis
, Mesut Öztürk Gündoğdu Adana
Basketbol: Marginean 10, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Bouthors 6, Fatmanur Karakaş 13, Sanem Gamze Zeren 10, Sevgi Tonguç 6, Betül Erkoyuncu 1, Bahar Kocaoğlu 7 Mersin Büyükşehir Belediyespor
: Asena Yalçın 4, Emel Ecem Güler
10, Petronyte 16, Anderson 21, Sasa
Cado 8, Avinar Kaya 2, Burcu Çiğil 9, Melis Talay 9, Gonca Karataş
12, Dürdane Gülşah Gümüşay
11, Deniz Aygül 6
1. Periyot: 15-21
Devre: 29-52
3. Periyot: 50-82
Beş faulle çıkan: 25.31 Marginean (Gündoğdu Adana Basketbol)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 108-59 yendi.
Tekin Özübir, Büyükşehir Belediyespor, Adana, basketbol, Spor
Kaynak: AA