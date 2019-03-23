23 Mart 2019, 16:38
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: MenderesHakemler: Tekin Özübir, Tolga Edis, Mesut ÖztürkGündoğdu Adana Basketbol: Marginean 10, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Bouthors 6, Fatmanur Karakaş 13, Sanem Gamze Zeren 10, Sevgi Tonguç 6, Betül Erkoyuncu 1, Bahar Kocaoğlu 7Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 4, Emel Ecem...

Salon: Menderes

Hakemler: Tekin Özübir, Tolga Edis, Mesut Öztürk

Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 10, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Bouthors 6, Fatmanur Karakaş 13, Sanem Gamze Zeren 10, Sevgi Tonguç 6, Betül Erkoyuncu 1, Bahar Kocaoğlu 7

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 4, Emel Ecem Güler 10, Petronyte 16, Anderson 21, Sasa Cado 8, Avinar Kaya 2, Burcu Çiğil 9, Melis Talay 9, Gonca Karataş 12, Dürdane Gülşah Gümüşay 11, Deniz Aygül 6

1. Periyot: 15-21

Devre: 29-52

3. Periyot: 50-82

Beş faulle çıkan: 25.31 Marginean (Gündoğdu Adana Basketbol)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 108-59 yendi. Tekin Özübir, Büyükşehir Belediyespor, Adana, basketbol, Spor
Kaynak: AA



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