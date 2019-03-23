Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik
, Seda Esen, Serhat Dülker Çukurova
Basketbol: Bone 29, Sera Özelçi 20, Sevgi Uzun
12, Meltem Avcı
17, Iagupova 26, Şaziye İvegin
Üner 13, Pelin Derya Bilgiç 16, Gray 11, Naumenko 14 Canik Belediyespor
: Betül Kutlu
6, Gülşah Duman 17, Dilara Tongar 21, Deniz Çolakoğlu
5, Candide
Öztürk 14, Neslihan Demir
, İrem Gökçe
Atasayar, Ceyda Sinem Sarı
1. Periyot: 31-16
Devre: 77-34
3. Periyot: 116-52
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Canik Belediyespor'u 158-63 yendi.
Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Hüseyin Çelik, basketbol, Spor
Kaynak: AA