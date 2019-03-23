23 Mart 2019, 16:38
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Serhat DülkerÇukurova Basketbol: Bone 29, Sera Özelçi 20, Sevgi Uzun 12, Meltem Avcı 17, Iagupova 26, Şaziye İvegin Üner 13, Pelin Derya Bilgiç 16, Gray 11, Naumenko 14Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 17, Dilara Tongar...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Serhat Dülker

Çukurova Basketbol: Bone 29, Sera Özelçi 20, Sevgi Uzun 12, Meltem Avcı 17, Iagupova 26, Şaziye İvegin Üner 13, Pelin Derya Bilgiç 16, Gray 11, Naumenko 14

Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 17, Dilara Tongar 21, Deniz Çolakoğlu 5, Candide Öztürk 14, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar, Ceyda Sinem Sarı

1. Periyot: 31-16

Devre: 77-34

3. Periyot: 116-52

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Canik Belediyespor'u 158-63 yendi. Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Hüseyin Çelik, basketbol, Spor
Kaynak: AA



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