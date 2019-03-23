23 Mart 2019, 17:42
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz KarakayaHakemler: Fatih Güler, Ayhan Baykara, Alper ElçikocaKırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 7, Beril Albayrak 24, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 11, Aycan Birgül Aktaş, Halime Vural, Kübra Turan 10, Banks 15İstanbul Üniversitesi: Watkins 22, Kardelen Gezgin 9,...

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Fatih Güler, Ayhan Baykara, Alper Elçikoca

Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 7, Beril Albayrak 24, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 11, Aycan Birgül Aktaş, Halime Vural, Kübra Turan 10, Banks 15

İstanbul Üniversitesi: Watkins 22, Kardelen Gezgin 9, Feride Şevval Akalan 11, Eylül Minez, Gülse Uğur, Yasemin Güneş 3, Hande Güven 9, İlayda Güner 12, Fall

1. Periyot: 25-18

Devre: 39-39

3. Periyot: 46-51

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Kırçiçeği Bodrum, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 69-66 yendi.

Küme düşmesi kesinleşen iki takımın mücadelesini kazanan ev sahibi ekip, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Spor
Kaynak: AA



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