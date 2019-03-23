Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Mustafa Akıllıoğlu, Cemil Uygül
Bellona Kayseri Basketbol: Miljkovic 12, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin 6, Gamze Takmaz 7, Ivankovic 20, Gizem Sezer 2, Melike Tuğba Oral 1, Aysun Yararbaş Yılmaz 9, Fatma Dikmen, Cansu Çolak
İzmit Belediyespor: Marina Baş 17, Gizem Yavuz 11, White 13, Hart 20, Melike Bakırcıoğlu 6, Emel Sığırcı, Ferda Yıldız 5, Melek Yusufoğlu 7
1. Periyot: 22-27
Devre: 33-45
3. Periyot: 52-59
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 79-60 yendi.
Meryem Gültekin, Kayseri, basketbol, Spor
Kaynak: AA