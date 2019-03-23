Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Önder Yılmaz
, Ahmet Taner
İbin, Sedef Yarıcı Galatasaray
: Işıl Alben
3, Sinem Ataş
11, Grigalauskyte 6, Macaulay 25, Jefferson 6, Abdi 12, İnci Güçlü
, İrem Naz Topuz, Şerife Onar
, Eda Şahin 2, Sude Yılmaz 2 Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Hülya Çoklar, Snytsina 10, Gajic 18, İlsu Darıcıoğlu, Williams
15, Cansu Köksal
16, Merve Aydın
4, Ayşegül Günay
, Gizem Başaran, Harris 2
1. Periyot: 11-26
Devre: 32-41
3. Periyot: 50-55
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray, ikinci periyotta 23 sayı geriye düştüğü maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 67-65 yendi.
Yılmaz Ahmet, Büyükşehir Belediyespor, Spor
Kaynak: AA