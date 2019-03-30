Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Egemen Ercan, Seyhan Topaloğlu
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 1, Burçu Çiğil 12, Petronyte 29, Anderson 8, Walker 6, Melis Talay 3, Ecem Güler 2, Gonca Karataş 6, Gülşah Gümüşay, Cado 15
Galatasaray: Şerife Alperi Onar 2, Sinem Ataş 11, Abdi 5, Grigalauskyte 16, Jefferson 15, Eda Şahin 8, İrem Naz Topuz, Nazlı Bircan Gökdemir, İnci Güçlü 9, Sude Yılmaz 4
1. Periyot: 21-13
Devre: 41-33
3. Periyot: 63-47
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray'ı 82-70 yendi.
Seyhan, Servet Tazegül, Büyükşehir Belediyespor, Spor
Kaynak: AA