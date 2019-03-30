Salon: BJK
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Uğur Özen, Süleyman Dağder Dağlı, İzel
Deniz Pehlivan Beşiktaş
: Esra Erden Atacan 15, Bahar Çağlar
15, Akhator 24, Mitchell 20, Epoupa 15, Mircheva 3, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu Çukurova
Basketbol: Bone 12, Meltem Avcı
5, Sevgi Uzun
8, Sera Özelçi 3, Gray 22, Mestdagh 18, Pelin Derya Bilgiç 2, Şaziye İvegin
Üner 3, Gueye 15
1. Periyot: 28-15
Devre: 50- 36
3. Periyot: 74-59
5 faulle çıkanlar: 37.22 Akhator (Beşiktaş
), 39.38 Mestdagh (Çukurova
Basketbol)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş, lider Çukurova Basketbol'u 92-88 yendi.
Siyah-beyazlı ekip 14. galibiyetini alırken, Çukurova Basketbol ikinci kez mağlup oldu.
Spor
Kaynak: AA